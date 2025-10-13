Alkoholisiert auf Kleinkraftrad unterwegs – Passanten stoppen Fahrerin – Widerstand geleistet
SCHWEINFURT – Eine alkoholisierte Fahrerin eines Kleinkraftrades stürzte am Samstagabend gegen 20:00 Uhr in der Glogaustraße und verletzte sich dabei im Bereich des Auges.
Beim Eintreffen der Polizei leistete die Frau erheblichen Widerstand gegen die Beamten, beschädigte den Streifenwagen und setzte ihre Widerstandshandlungen auch während der Blutentnahme auf der Dienststelle fort. Passanten hatten die stark alkoholisierte Frau zuvor an der Weiterfahrt gehindert, ihr die Schlüssel abgenommen und die Polizei verständigt.
Glücklicherweise wurde keiner der eingesetzten Polizeibeamten verletzt. Die Frau wurde nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen von Familienangehörigen abgeholt. Gegen sie wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr, eines tätlichen Angriffs auf und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie Sachbeschädigung ermittelt.
