Alkoholisiert gegen Gartenzaun gefahren – Pkw-Fahrer mit 3,5 Promille unterwegs

MÖMBRIS, OT RAPPACH, LKR. ASCHAFFENBURG – Ein aufmerksamer Zeuge konnte am Mittwochmorgen beobachten, wie ein Pkw-Fahrer einen Gartenzaun touchierte und flüchtete. In der Folge gingen mehrere weitere Mitteilung aufgrund der Fahrweise des Mannes ein. Dieser konnte schließlich stark alkoholisiert angetroffen werden. Mögliche Geschädigte werden gebeten sich zu melden.

Dem Sachstand nach touchierte der Mann mit seinem Pkw zunächst einen Gartenzaun im Unteren Rappacher Weg und flüchtete im Anschluss von der Unfallstelle. Ein Zeuge konnte dies beobachten und verständigte die Polizei. Auf seiner anschließenden Fahrt kam es nach derzeitigem Stand zu einer Vielzahl von weiteren Unfällen. Zudem gingen weitere Mitteilungen aufgrund der Fahrweise des Mannes ein.

Der Fahrer konnte letztendlich zu Hause angetroffen worden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab ein Ergebnis von rund 3,5 Promille. Nach einer Blutentnahme und der Sicherstellung des Führerscheins wurde der Mann entlassen. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Die Alzenauer Polizei bittet mögliche Geschädigte aus dem Ortsgebiet Rappach sich unter 06023/944-0 zu melden.