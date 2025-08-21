Alkoholisiert gegen geparkten Pkw gefahren – 43-Jähriger mit 1,6 Promille

BÜRGSTADT, LKR. MILTENBERG – Ein zunächst Unbekannter touchierte am Mittwochabend einen geparkten Pkw und flüchtete zunächst. Der Grund hierfür stellte sich bei seiner Rückkehr kurze Zeit später heraus. Den 43-Jährigen erwartet ein Ermittlungsverfahren.

Am Mittwoch, gegen 20:10 Uhr, konnte ein aufmerksamer Zeuge auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants „Am Stadtweg“ beobachten, wie der Fahrer eines VW beim Ausparken mit dem Heck gegen einen geparkten Daimler fuhr. Der Fahrer begutachtete den Schaden, stieg in den Pkw eines Bekannten und flüchtete zunächst von der Unfallstelle. Er kehrte jedoch einige Minuten später zu Unfallstelle zurück.

Beim Eintreffen einer Streife der Miltenberger Polizei stellte sich der Grund für das Verhalten des Mannes schnell heraus. Dieser war mit rund 1,6 Promille unterwegs. Dies hatte für ihn eine Blutentnahme und ein Ermittlungsverfahren wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs und einer Unfallflucht zur Folge.

Weiterhin gezielte Verkehrskontrollen in ganz Unterfranken

Das Polizeipräsidium Unterfranken wird im Jahr 2025 die Fahrtüchtigkeit noch stärker in den Fokus der Verkehrssicherheitsarbeit stellen. Somit können sich die Verkehrsteilnehmer auf weiterhin zunehmende Verkehrskontrollen auf unterfränkischen Straßen einstellen. Ziel ist es dabei, rücksichtslose Fahrer, die sich unter Alkohol- oder Drogeneinfluss ans Steuer setzen und damit das Leben oder die Gesundheit der anderen Verkehrsteilnehmer gefährden, aus dem Verkehr zu ziehen.