Alkoholisiert mit dem Fahrrad unterwegs wird ein 42-Jähriger schwer verletzt
OCHSENFURT – Bei einem Verkehrsunfall in Ochsenfurt ist am Sonntagabend ein 42-jähriger Radfahrer schwer verletzt worden. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass sowohl der Verletzte als auch seine Ehefrau unter Alkoholeinfluss standen. Beide müssen sich nun in einem Strafverfahren verantworten.
Der Unfall ereignete sich gegen 22:15 Uhr in der Tückelhäuser Straße. Der Mann fuhr mit seiner Ehefrau auf Fahrrädern in Richtung Goßmannsdorf, als er auf Höhe der Einfahrt zur Kindermannstraße gegen ein Verkehrszeichen prallte und stürzte. Durch den Sturz erlitt der Radfahrer schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.
Die Polizeibeamten bemerkten vor Ort starken Alkoholgeruch bei dem Verunfallten, weshalb im Krankenhaus eine Blutentnahme angeordnet wurde. Auch bei seiner 44-jährigen Ehefrau, die nach dem Sturz zurück zur Unfallstelle kam, nahmen die Beamten Alkoholgeruch wahr. Ein Atemalkoholtest bei ihr ergab einen Wert von 1,6 Promille, woraufhin ebenfalls eine Blutentnahme durchgeführt wurde.
