Alkoholisiert und aggressiv – Junger Mann attackiert Polizeibeamten – Täter in Gewahrsam und Strafverfahren eingeleitet
BAD BRÜCKENAU / LKR. BAD KISSINGEN – In der Nacht zum Sonntag ist ein 24-jähriger Mann in der Marktgasse völlig außer Kontrolle geraten und hat mehrere Polizeibeamte angegriffen. Nach einem eskalierenden Streit zwischen zwei Männern gegen 23:49 Uhr alarmierten Zeugen die Polizei, doch der junge Deutsche ließ sich auch durch die eintreffenden Einsatzkräfte nicht beruhigen. Da weitere Straftaten drohten, sollte der Aggressor in Gewahrsam genommen werden, wogegen er sich mit massiver körperlicher Gewalt und Tritten zur Wehr setzte.
Trotz des heftigen Widerstands gelang es den Beamten, den 24-Jährigen konsequent zu überwältigen und zur Dienststelle zu transportieren, wo er die restlichen Nachtstunden in einer Zelle verbringen musste. Die Bilanz seines Ausrasters ist ein umfangreiches Strafverfahren, das nun auf ihn zukommt. Die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft wiegen schwer: Er muss sich wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstands gegen Personen, die Vollstreckungsbeamten gleichstehen, sowie wegen Körperverletzung und Beleidigung in mehreren Fällen verantworten.
Neben den strafrechtlichen Konsequenzen könnten auf den jungen Mann zudem zivilrechtliche Forderungen zukommen. Die Polizeiinspektion Bad Brückenau betont in diesem Zusammenhang, dass Angriffe auf Einsatzkräfte konsequent verfolgt werden und das Gesetz hierfür empfindliche Strafen vorsieht. Glücklicherweise wurden die beteiligten Beamten bei dem Einsatz nicht schwerwiegend verletzt, sodass sie ihren Dienst fortsetzen konnten.
