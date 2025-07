Alkoholisiert und aggressiv – Polizei schreitet ein – Mann in Gewahrsam

HASSFURT – Ein stark alkoholisierter Mann sorgte am Donnerstagabend für Aufsehen am Marktplatz. Der 35-Jährige fiel durch aggressives Verhalten auf und schlug laut Zeugen mit den Händen auf geparkte Fahrzeuge ein. Die Polizei griff schnell ein und nahm den Mann in Gewahrsam. Er verbrachte die Nacht mit über drei Promille in der Ausnüchterungszelle.

Gegen 21:00 Uhr bemerkten Passanten den Mann am Marktplatz und informierten die Polizei Haßfurt, nachdem dieser durch seine Aggression auffiel und offenbar versuchte, Fahrzeuge zu beschädigen. Als die Beamten eintrafen, hatte sich der 35-Jährige bereits entfernt. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte schließlich zum Erfolg: Der Mann wurde wenig später vor der Pfarrkirche St. Kilian aufgegriffen.

Aufgrund seines hohen Alkoholpegels von über drei Promille und zur Verhinderung weiterer Störungen wurde er in Polizeigewahrsam genommen. Gegen den Mann laufen nun Ermittlungen wegen versuchter Sachbeschädigung an zwei geparkten Fahrzeugen.