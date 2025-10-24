Alkoholisiert und mit Drogen im Blut unterwegs – 39-Jähriger in Bad Neustadt kontrolliert
BAD NEUSTADT AN DER SAALE – Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle am Donnerstagabend gegen 19:10 Uhr in der Rederstraße stellte eine Streife der Polizei Bad Neustadt fest, dass ein 39-jähriger Fahrer eines BMW X5 unter dem Einfluss verschiedenster Drogen und möglicherweise auch Alkohol stand.
Der Mann zeigte drogentypische Ausfallerscheinungen. Ein durchgeführter Urintest verlief positiv auf THC, Amphetamin, Metamphetamin und Morphin. Aufgrund dessen wurde eine Blutentnahme in einem örtlichen Krankenhaus angeordnet. Da während der Blutentnahme auch Alkoholgeruch festgestellt wurde, wird das Ergebnis der Blutuntersuchung voraussichtlich auch einen Blutalkoholwert erbringen.
Der 39-Jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr aufgrund von Cannabis, anderen berauschenden Mitteln sowie Alkohol verantworten. Die Weiterfahrt wurde unterbunden.
