Alkoholisiert Unfall verursacht – Traktor umgefallen, Rettungshubschrauber im Einsatz
ZIMMERN – Bei einem schweren Unfall in Zimmern ist am Samstagnachmittag ein Traktor im Kurvenbereich auf die Seite gekippt. Der 42-jährige Fahrer sowie sein 5-jähriger Mitfahrer wurden dabei teils schwer verletzt. Der Junge wurde mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Bei dem Fahrer wurde ein Atemalkoholwert von 2,18 Promille festgestellt.
Der Unfall ereignete sich gegen 16:40 Uhr in der Steinwiesenstraße. Der 42-jährige Fahrer verlor in einer Kurve die Kontrolle über das landwirtschaftliche Fahrzeug, woraufhin dieses auf die Seite kippte.
Beide Fahrzeuginsassen wurden nach ersten Untersuchungen der Rettungskräfte mit Verdacht auf ein Schädel-Hirn-Trauma in Kliniken im Landkreis Main-Spessart und Würzburg gebracht. Der 5-jährige Mitfahrer wurde im Beisein seiner Mutter per Rettungshubschrauber transportiert.
Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten Anzeichen für Alkoholkonsum bei dem Traktorfahrer fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht mit einem Wert von 2,18 Promille.
Gegen den Fahrer wird nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkohol ermittelt. Er muss mit dem Entzug seiner Fahrerlaubnis rechnen.
Zur Bergung des umgekippten Traktors kamen schweres Gerät, darunter ein Autokran und ein Bergefahrzeug, zum Einsatz.
