Alkoholisiert Verkehrsunfall verursacht und geflüchtet – Zeugen geben entscheidenden Hinweis
WÜRZBURG – In der Nacht zum Freitag ereignete sich in der Würzburger Innenstadt ein Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Eine 35-jährige Autofahrerin verlor in der Textorstraße die Kontrolle über ihr Fahrzeug, beschädigte den Außenbereich eines Cafés und flüchtete. Dank der Beobachtungen aufmerksamer Zeugen konnte die Frau kurz darauf an ihrer Wohnanschrift aufgespürt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 1,7 Promille.
Der Unfall ereignete sich gegen 2:00 Uhr morgens in der Textorstraße auf Höhe der Hausnummer 12. Die Pkw-Fahrerin verursachte einen Sachschaden am Café in Höhe von etwa 3.000 Euro, setzte ihre Fahrt jedoch ohne anzuhalten fort.
Aufmerksame Passanten beobachteten den Vorfall, notierten sich das Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeugs und eine Beschreibung der Fahrerin und verständigten die Polizei. Mithilfe dieser entscheidenden Hinweise konnte die Dame an ihrer Wohnanschrift ausfindig gemacht werden.
Bei der Kontrolle nahm die Polizei deutlichen Alkoholgeruch bei der Frau wahr. Der durchgeführte Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht mit einem Ergebnis von knapp 1,7 Promille. Auch am Pkw der Dame war ein Sachschaden von rund 3.000 Euro entstanden. Gegen sie wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Zudem musste die 35-Jährige eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und ihr Führerschein wurde beschlagnahmt.
