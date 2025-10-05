Auto IU

Alkoholisierte Pkw-Fahrerin leistet Widerstand

ROTHENFELS/MARKTHEIDENFELDAm Samstagabend hat eine aufmerksame Zeugin die Polizei alarmiert, nachdem ihr in Hafenlohr eine PKW-Fahrerin mit auffälliger Fahrweise aufgefallen war. Die anschließend kontrollierte 46-jährige Fahrerin, eine estnische Staatsangehörige, wies einen Atemalkoholwert von etwa zwei Promille auf. Bei der folgenden Blutentnahme leistete die Frau massiven Widerstand gegen die Polizeibeamten und den Arzt. Sie muss sich nun unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr und Widerstands verantworten, und ihr Führerschein wurde vorläufig entzogen.

Die eintreffende Streifenbesatzung stellte bei der Kontrolle der Fahrerin Alkoholgeruch fest. Aufgrund des hohen Atemalkoholwerts von etwa zwei Promille wurde die 46-Jährige zur Polizeidienststelle gebracht, um eine Blutentnahme durchzuführen.

Dabei leistete die Frau erheblichen Widerstand gegen die Polizisten und den verständigten Arzt. Gegen sie wurden Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte erstattet. Außerdem wurde ihr die Fahrerlaubnis vorläufig entzogen.

