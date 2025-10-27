Alkoholisierter Falschfahrer auf der A7 bei Würzburg/Estenfeld
A7 / RIEDENER WALD – Am frühen Sonntagmorgen, gegen 01:30 Uhr, gingen bei der Polizei mehrere Notrufe über einen Falschfahrer ein, der auf der A7 auf der Richtungsfahrbahn Kassel, nahe der Rastanlage Riedener Wald, entgegen der Fahrtrichtung unterwegs war.
Eine Streife der Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried konnte den PKW der Marke Kia anhalten, bevor es zu einem Unfall kam. Der 45-jährige rumänische Fahrer war jedoch stark alkoholisiert: Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,32 Promille.
Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet, und sein Führerschein wurde sichergestellt.
Die Polizei sucht Zeugen, die die Fahrt entgegen der Fahrtrichtung beobachtet haben. Hinweise nimmt die VPI Würzburg-Biebelried unter der Telefonnummer 09302-9100 entgegen.
