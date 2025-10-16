Alkoholisierter Mann beschädigte mehrere Autos
GEMÜNDEN A. MAIN – Am Mittwochabend gegen 19:20 Uhr wurde die Polizei in die Grautalstraße gerufen, da ein 24-jähriger Mann randalierte. Der stark alkoholisierte Mann (circa 2 Promille) wurde in der Nähe des Tatorts widerstandslos festgenommen. Die Ermittlungen ergaben, dass der Mann seine Nachbarn zunächst bedrohte und beleidigte und laut herumschrie. Er verursachte einen Sachschaden von etwa 5.000 Euro.
Der Randalierer schlug gegen ein Fenster, das hierbei stark beschädigt wurde. Anschließend entwendete er einen Gartenstuhl, mit dem er gegen das Heck eines Smart schlug. Zudem schlug er gegen die Windschutzscheibe eines Opel und riss dessen vorderes Kennzeichen ab. Er riss außerdem an fünf weiteren Autos jeweils die vorderen Kennzeichen ab, bevor er flüchtete und kurz darauf von der Polizei gestellt werden konnte.
Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde ein Strafverfahren eingeleitet und eine Blutentnahme durchgeführt. Aufgrund von Fremdgefährlichkeit wurde der 24-Jährige in das Bezirkskrankenhaus Lohr eingewiesen.
