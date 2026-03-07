Alkoholisierter Mann stürzt auf Supermarktparkplatz – Zeugen gesucht
GIEBELSTADT IM LANDKREIS WÜRZBURG – Am Donnerstagmorgen wurde ein 47-jähriger Mann auf einem Supermarktparkplatz im Langenwiesengraben gemeldet, der aufgrund seiner starken Alkoholisierung mehrfach stürzte und sich eine Gesichtsverletzung zuzog. Zwei aufmerksame Zeugen verhinderten gegen 08:30 Uhr, dass der Mann mit seinem grauen VW Golf davonfuhr, indem sie sein Fahrzeug blockierten.
Beim Eintreffen der Streife saß der 47-Jährige bereits auf dem Fahrersitz. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille, woraufhin der Deutsche zur Blutentnahme und medizinischen Versorgung seiner Wunde in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die Polizei Ochsenfurt hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft, ob der Mann bereits zuvor im berauschten Zustand mit dem Pkw gefahren ist.
Personen, die den Mann bereits vor dem Vorfall fahrend in seinem grauen VW Golf beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.
Kontakt: 09331/8741-0
