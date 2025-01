Alkoholisierter Mann wurde in Gewahrsam genommen

GEMÜNDEN A. MAIN, LKR. MAIN-SPESSART – In der Nacht zum Donnerstag, gegen 01:45 Uhr, wurde die Polizei aufgrund einer Ruhestörung in die Innenstadt gerufen.

Dort konnte ein der Polizei bekannter, alkoholisierter 23-jähriger Mann festgestellt werden, der mit seiner Musikbox lautstark Musik hörte und herumgrölte. Da er trotz mehrfachen Ansprechens die Musik nicht leiser bzw. ausmachte, wurde die Box sichergestellt. Der junge Mann erhielt zudem einen Platzverweis.

Kurze Zeit später befand er sich am Bahnhof in Gemünden. Von dort rief er über Notruf die Einsatzzentrale an und forderte seine Musikbox zurück. Gleichzeitig bedrängte er zwei durchreisende Frauen und einen Mann, sodass auch von diesen ein Notruf abgesetzt wurde.

Beim Eintreffen der Polizei am Bahnhof flüchtete der 23-Jährige zunächst in Richtung der Gleise. Kurze Zeit später kam er jedoch wieder zum Bahnhof zurück. Da seine zuvor gelobte Besserung aufgrund seiner erheblichen Alkoholisierung nicht eintrat, wurde er in Gewahrsam genommen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,78 Promille. Für die Dauer einiger Stunden wurde der Gewahrsam aufrechterhalten, bevor der Mann am Morgen wieder entlassen wurde.