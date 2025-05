Alkoholisierter Radfahrer leistet Widerstand bei Polizeikontrolle

KITZINGEN – Am Donnerstagabend gegen 18:45 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei in Kitzingen einen Radfahrer, der in der Mainbernheimer Straße einen Pkw beschädigt hatte. Eine Polizeistreife konnte den 30-jährigen Radfahrer in der Nähe antreffen.

Dieser versuchte zunächst zu flüchten, wurde aber von einem Beamten gestoppt. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass der Mann erheblich alkoholisiert war; ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 2 Promille.

Der 30-Jährige musste die Beamten zur Dienststelle begleiten, wo ein Arzt eine Blutentnahme durchführte. Dabei weigerte sich der Mann mitzuwirken und leistete Widerstand, indem er seine Arme sperrte. Die Einsatzkräfte mussten ihn zu Boden bringen und fesseln, um die Blutentnahme zu ermöglichen. Ein Polizeibeamter erlitt dabei leichte Verletzungen. Zudem beleidigte der 30-Jährige die Beamten mehrfach. Gegen ihn wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.