Alkoholisierter Radfahrer mit offenem Haftbefehl in Bad Kissingen gestoppt

3. März 2026Letztes Update 3. März 2026
Foto: Yutacar / Unsplash
BAD KISSINGEN IM LANDKREIS BAD KISSINGEN – Eine nächtliche Polizeikontrolle in der Würzburger Straße ist für einen 38-jährigen Radfahrer im Gefängnis geendet, nachdem er mit rund zwei Promille und Schlangenlinien aufgefallen war. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Beamten zudem fest, dass gegen den Mann ein offener Haftbefehl über eine sechsmonatige Freiheitsstrafe vorlag.

Neben der erheblichen Alkolisierung, die eine Blutentnahme und eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr zur Folge hatte, verschlechterte sich die Situation für den Mann bei der anschließenden Durchsuchung weiter. Die Polizisten fanden eine geringe Menge Amphetamin bei ihm, was zu einem zusätzlichen Verfahren wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz führte. Da der bestehende Haftbefehl unmittelbar vollstreckt werden musste, wurde der 38-Jährige nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen direkt in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang erneut vor den Gefahren von Alkohol am Steuer – auch auf dem Fahrrad – und weist auf die weitreichenden rechtlichen Konsequenzen hin.

