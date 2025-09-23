Alkoholisiertes Pärchen nach Verkehrsunfall in Gewahrsam genommen
BAD BOCKLET – Ein alkoholsiertes Pärchen hat am Sonntag in der Region einen Verkehrsunfall verursacht und später Angehörige angegriffen, bevor es die Nacht in einer Zelle der Polizei Bad Kissingen verbringen musste. Die Polizei ermittelt nun in mehreren Fällen gegen die beiden Personen.
Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer meldete am Sonntagnachmittag gegen 13:56 Uhr einen PKW, der in Schlangenlinien zwischen Hohn und Steinach unterwegs war. Kurz darauf geriet der 55-jährige Fahrer mit seinem Mercedes nach rechts ins Bankett, schleuderte auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden Seat zusammen. Der Mercedes überschlug sich im Anschluss und blieb auf dem Dach im Graben liegen. Beide Fahrer sowie die Beifahrer im Alter von 39 und 55 Jahren wurden zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht, wobei auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz war.
Da an der Unfallstelle der Verdacht aufkam, dass die Beifahrerin und der Fahrer alkoholisiert waren, wurde bei der Frau ein Test durchgeführt, der einen Wert von über einem Promille ergab. Bei dem Mann wurde im Krankenhaus eine Blutentnahme angeordnet. Der Sachschaden an beiden PKW beläuft sich auf über 30.000 Euro. Neben vier Rettungswägen, einem Notarzt und einem Rettungshubschrauber waren auch die Feuerwehren Bad Bocklet, Aschach und Hohn im Einsatz.
Nachdem sich das Pärchen selbstständig aus dem Krankenhaus entließ und zu Hause weiter Alkohol konsumierte, kam es zu einem Streit mit der Ex-Frau und der Tochter des 55-Jährigen. Im Verlauf des Streits soll der Mann seiner Ex-Frau in den Unterleib getreten und seine Tochter ins Gesicht geschlagen haben.
Die daraufhin alarmierte Polizei Bad Kissingen nahm beide Personen in Gewahrsam. Gegen den 55-Jährigen wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und vorsätzlicher Körperverletzung ermittelt. Seine Beifahrerin muss sich wegen des Verdachts der Strafvereitelung verantworten, da sie an der Unfallstelle angegeben hatte, den PKW gefahren zu haben.
