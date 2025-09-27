Alkoholkonsum führt zu Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden
WÜRZBURG – In der Nacht zum Samstag ereignete sich in Würzburg, im Steinbachtal, ein Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss. Eine 27-jährige Autofahrerin kam auf der Mergentheimer Straße von der Fahrbahn ab und rammte frontal einen geparkten PKW. Bei der Unfallverursacherin wurde ein Atemalkoholwert von 0,91 mg/l festgestellt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 25.000 Euro.
Der Unfall geschah gegen 02:44 Uhr. Die Landkreisbewohnerin kam mit ihrem PKW nach rechts von der Straße ab und kollidierte mit dem dort abgestellten Fahrzeug.
Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Beamten bei der 27-Jährigen deutliche Hinweise auf Alkoholkonsum fest. Der durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,91 Milligramm pro Liter (was einem Wert von über 1,8 Promille entspricht).
Der Führerschein der Beschuldigten wurde beschlagnahmt. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohols.
