Alle Fahrer sind gesund zurück. Pakete des Johanniter-Weihnachtstruckers in den Zielländern verteilt
WÜRZBURG – Die Johanniter ziehen eine beeindruckende Bilanz des 32. Weihnachtstruckers: Insgesamt 80.464 Hilfspakete wurden gesammelt, davon über 14.000 auf virtuellem Weg. Zwischen Weihnachten und Neujahr brachten 69 ehrenamtliche Helfer mit 28 Lastwagen die dringend benötigten Lebensmittel und Hygieneartikel nach Albanien, Rumänien und Bosnien. Projektleiter Ulrich Kraus lobte die ungebrochene Solidarität der Bevölkerung, die dieses enorme Zeichen der Mitmenschlichkeit ermöglicht hat.
In den Zielländern wurden die Konvois bereits sehnsüchtig erwartet, da die Pakete für viele Menschen unter teils unvorstellbaren Lebensbedingungen eine existenzielle Unterstützung darstellen. Neben den direkten Fahrten der Ehrenamtlichen sicherten Speditionen die Versorgung in Ländern wie der Ukraine und der Republik Moldau, die aus Sicherheitsgründen nicht direkt angefahren werden konnten. Auch in Deutschland wurden zahlreiche Pakete verteilt, wobei ein bedeutender Teil an lokale Tafeln ging.
Besonders bewegt zeigten sich die Helfer von der tiefen Dankbarkeit der Kinder, für die oft alltägliche Dinge und das beigelegte Spielzeug eine überwältigende Freude bedeuteten. Das Konzept der virtuellen Päckchen erwies sich erneut als Erfolg: Mit den Geldspenden werden die Inhalte direkt in den Zielländern eingekauft und vor Ort verpackt, was zusätzliche Transportwege spart und die lokale Wirtschaft unterstützt. Trotz wirtschaftlich herausfordernder Zeiten bleibt die Hilfsbereitschaft ein fester Anker der Johanniter-Aktion.
