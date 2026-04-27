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Alleinbeteiligter Unfall bei Karlstadt: Rettungshubschrauber im Einsatz
KARLSTADT AM MAIN, LKR. MAIN-SPESSART – Am Sonntagvormittag hat sich auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Aschfeld und Heßlar ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein 55-jähriger BMW-Fahrer schwer verletzt wurde.
Gegen 09:00 Uhr kam der Mann mit seinem Fahrzeug beim Abbiegevorgang von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei ist der Unfall mutmaßlich auf eine nicht angepasste Geschwindigkeit zurückzuführen.
Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde ein Rettungshubschrauber angefordert, der den 55-jährigen Deutschen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik flog.
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Die Polizei Karlstadt hat die Ermittlungen aufgenommen, um den genauen Unfallhergang und die Ursache abschließend zu klären.
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