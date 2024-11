Alles rund um das Thema Abfall in Bad Kissingen

BAD KISSINGEN – Der neue Abfuhrkalender des Landkreises Bad Kissingen für das Jahr 2025 bietet Antworten auf wichtige Fragen zur Abfallentsorgung, wie beispielsweise Abfuhrtermine, Entsorgungsoptionen und Ansprechpartner. Der Kalender erscheint als Jubiläumsausgabe anlässlich des 20-jährigen Bestehens des Kommunalunternehmens Bad Kissingen.

Die Verteilung erfolgt durch die Deutsche Post AG an über 42.000 Haushalte im Landkreis (außerhalb der Stadt Bad Kissingen). Ab Mitte Dezember 2024 sind die Kalender auch in Rathäusern und Service-Centern des Landratsamts erhältlich. Bürgerinnen und Bürger können zusätzlich über die Website www.abfall-scout.de einen individuellen Abfuhrkalender erstellen und ausdrucken.

Die kostenlose Abfall-Scout-App erinnert an Abfuhrtermine, berücksichtigt Feiertagsverschiebungen und bietet Informationen zu den Öffnungszeiten der Wertstoffhöfe und dem Abfallwirtschaftszentrum.

Änderungen bei der Sperrmüllabfuhr ab 2025

Ab dem 1. Januar 2025 übernimmt das Kommunalunternehmen die Sperrmüllabfuhr in kommunale Hand. Während die gewohnte Menge und Abholung an der Grundstücksgrenze nach Anmeldung unverändert bleiben, wird die Trennung von Holz, Metall und Restsperrmüll künftig noch wichtiger. Diese Materialien müssen bereits vorsortiert am Straßenrand bereitstehen, da sie mit drei separaten Fahrzeugen abgeholt werden.

Anmeldungen für die Sperrmüllabfuhr können bevorzugt online über die Website oder die App erfolgen. Für Haushalte ohne Internetzugang bleibt die telefonische Anmeldung möglich. Im Ausnahmefall können weiterhin die im Kalender enthaltenen Sperrmüllkarten verwendet werden.

Weitere Informationen finden Interessierte im Abfuhrkalender, auf der Homepage oder in der Abfall-Scout-App.



powered by Newsallianz Schweinfurt