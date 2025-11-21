Alles zu seiner Zeit – Dienstjubiläen und Verabschiedungen in Landkreis Bad Kissingen
BAD KISSINGEN – Das Landratsamt Bad Kissingen ehrte in einer Feierstunde Mitarbeitende für ihre 25- bzw. 40-jährige Dienstjubiläen und verabschiedete langjährige Kollegen in den Ruhestand.
Landrat Thomas Bold dankte den Jubilaren für ihre langjährige Treue und Einsatzbereitschaft und hob hervor: „So viel Kontinuität macht Mut. Gerade in der heutigen Zeit, wo es vielen schwer fällt, sich festzulegen oder auch einmal dranzubleiben, wenn es schwieriger wird, sind 25 und 40 Jahre Dienstzeit eine Ausnahme geworden.“
Die geehrten Mitarbeitenden stammten aus verschiedenen Sachgebieten und bildeten einen Querschnitt durch die Fachbereiche des Landratsamtes ab, darunter:
-
Hauptverwaltung/Beschaffung
-
Jugendamt
-
Umweltschutz
-
Öffentliche Sicherheit und Ordnung
-
Baurecht
-
Schulverwaltung und Liegenschaften
-
Kommunale Angelegenheiten
-
Kommunale Jugendarbeit
Der Landrat hob hervor, dass das Aufgabenfeld des Landratsamtes vor 40 Jahren noch deutlich überschaubarer gewesen sei.
Neben den Jubiläen wurden auch langjährige Mitarbeitende, von denen einige mehr als 30 oder 40 Jahre im Berufsleben standen, in den Ruhestand verabschiedet. Dem Lob des Landrates für die engagierte Arbeit schloss sich Alexandra Benkert, die Vorsitzende des Personalrates, an.
Informationen zu Ausbildung, Studium und aktuellen Stellenangeboten im öffentlichen Dienst des Landkreises gibt es auf der Homepage des Landratsamtes unter: https://newsallianz.de/redirect?url=https%3A%2F%2Fwww.mein-check-in.de%2Flandkreisbadkissingen.
