Allrounder und Eigengewächs Kevin Heckenberger bleibt ein Mighty Dog

SCHWEINFURT – Kevin Heckenberger bleibt den Mighty Dogs treu und wird auch in der kommenden Saison im Icedome für Punkte sorgen. Das 21-jährige Eigengewächs des ERV Schweinfurt verlängert seinen Vertrag und geht damit bereits in seine siebte Saison im Senioreneishockey.

Trotz seines jungen Alters bringt der Linksschütze bereits eine beeindruckende Erfahrung mit: Sechs Jahre hat er bereits im Seniorenbereich gespielt und bewies dabei nicht nur seine Qualitäten als Scorer, sondern auch als kämpferischer Teamplayer. In der Saison 2023/24 sammelte Heckenberger starke 27 Punkte in 29 Spielen. In der abgelaufenen Saison waren es 13 Punkte in 19 Hauptrundenspielen – eine Bilanz, die auch durch eine schwere Gesichtsverletzung beeinträchtigt wurde, die ihn längere Zeit außer Gefecht setzte.

Besonders wertvoll ist der Allrounder für das Trainerteam um Semjon Bär und Sergej Waßmiller, weil er flexibel auf verschiedenen Positionen eingesetzt werden kann – sowohl in der Verteidigung als auch im Sturm. Diese Vielseitigkeit macht ihn zu einem unverzichtbaren Baustein im Kader.

Sportlicher Leiter Gerald Zettner erklärt dazu:

„Kevin kann sowohl Verteidiger als auch Stürmer spielen, was ihn für jede Mannschaft wertvoll macht. Wir freuen uns sehr, dass wir ihn überzeugen konnten, ein weiteres Jahr bei uns zu spielen.“

Kevin Heckenberger selbst sagt zur Verlängerung:

„Die vergangene Saison hatte ihre Höhen und Tiefen. Gerade, als wir zur Hälfte der Saison in einem richtigen Tief steckten, hielten wir als Mannschaft immer zusammen. Leider musste ich wegen meiner Verletzung lange aussetzen – wer mich kennt, weiß, wie schwer mir das gefallen ist. Jetzt bin ich wieder fit und werde alles geben, um mit dem Team erneut erfolgreich zu sein. Ich freue mich auf meine neue Rolle in der Verteidigung und besonders auf die Unterstützung unserer Fans!“

Der Kader für die kommende Spielzeit nimmt damit weiter Form an – weitere Verpflichtungen könnten in den nächsten Tagen folgen.

SAISONKARTENVERKAUF UND SOMMERFEST

Der ERV Schweinfurt startet außerdem mit dem Verkauf der Dauerkarten:

Am 1. und 7. Juli 2025 , jeweils von 17 bis 19:30 Uhr in der LVM-Business-Lounge im Icedome.

, jeweils von in der im Icedome. Weitere Termine werden zeitnah auf den bekannten Kanälen veröffentlicht.

Außerdem lädt der Verein zum ersten Sommerfest am Samstag, den 28. Juni 2025, ein.

Ab 14 Uhr erwartet die Besucher auf dem Gelände neben dem Icedome ein buntes Programm. Als Highlight gilt die Rollerdisco am Abend, die auf dem Rollhockey-Feld stattfinden wird. Sollte das Wetter nicht mitspielen, wird das gesamte Fest in den Icedome verlegt.

Die Vorstandschaft und die vielen ehrenamtlichen Helfer freuen sich auf zahlreiches Kommen!