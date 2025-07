Als wären sie nicht arm genug dran: Tiertransporter auf der Autobahn fängt Feuer – 40 Schweine verenden

BAB A7/IPPESHEIM – In den späten Abendstunden des Dienstags kam es aus bislang unbekannter Ursache zum Ausbruch eines Brandes eines auf der Bundesautobahn A 7 in Fahrtrichtung Ulm fahrenden Lkw. Der mit Schweinen beladene Sattelauflieger fing Feuer und stand bereits nach kurzer Zeit im Bereich der Achsen in Flammen.

Der 62-jährige Sattelzugfahrer konnte nach Erkennen des Brandes die Sattelzugmaschine abkoppeln und sich in Sicherheit bringen. Ein durch ihn unmittelbar gestarteter Löschversuch mit Feuerlöschern blieb erfolglos, sodass der Brand erst nach Eintreffen der umliegenden Feuerwehren gelöscht werden konnte. Während der Löscharbeiten musste sowohl die Richtungsfahrbahn in Richtung Ulm sowie, aufgrund der starken Rauchentwicklung, auch die Gegenfahrbahn voll gesperrt werden.

Nachdem der Brand gelöscht war, konnten die im Anhänger befindlichen Schweine in Augenschein genommen werden. Hierbei musste festgestellt werden, dass insgesamt 40 der 160 Tiere verendet waren. Die lebenden Tiere wurden auf einen zweiten, nachträglich hinzugerufenen, Tiertransporter evakuiert. Ein unmittelbar verständigter Veterinär kam ebenfalls zur Brandörtlichkeit hinzu.

Aufgrund der Fahrbahnreinigungsarbeiten ist die Autobahn A 7 derzeit weiterhin, bis voraussichtlich 11:30 Uhr, im Bereich der AS Gollhofen, in Fahrtrichtung Ulm weiterhin gesperrt.

Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 100.000 Euro.