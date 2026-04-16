Als „Zukunftsstarter“ gelingt der Berufsabschluss im zweiten Anlauf
SCHWEINFURT – Mit der Initiative „Zukunftsstarter“ bietet die Agentur für Arbeit Schweinfurt jungen Erwachsenen eine attraktive Möglichkeit, auch ohne ersten Berufsabschluss zur gefragten Fachkraft zu werden. Das Programm richtet sich primär an Personen zwischen 25 und 35 Jahren, steht jedoch unter bestimmten Voraussetzungen auch Interessierten über dieser Altersgrenze hinaus offen.
Ein Berufsabschluss bildet das Fundament für ein stabiles Erwerbsleben. Da Fachkräfte angesichts des demografischen Wandels händringend gesucht werden, bietet die Qualifizierung nicht nur eine bessere Entlohnung im Vergleich zu angelernten Tätigkeiten, sondern senkt auch das Risiko für Arbeitslosigkeit deutlich. Die Agentur für Arbeit Schweinfurt unterstützt diesen Weg durch Umschulungen, berufliche Ausbildungen oder abschlussorientierte Teilqualifizierungen.
Vielfältige Unterstützungsmöglichkeiten
Die Förderung durch das Programm „Zukunftsstarter“ ist unabhängig davon, ob sich die Interessenten aktuell in einem Beschäftigungsverhältnis befinden oder arbeitslos gemeldet sind. Unter bestimmten Voraussetzungen werden die Kosten für Lehrgänge, Fahrtwege, Unterbringung und Verpflegung übernommen. Auch die Kinderbetreuung oder begleitende Hilfen während der Umschulung können finanziert werden.
Ein weiterer Weg zum Abschluss kann die sogenannte Externen-Prüfung sein, bei der bereits vorhandene Berufserfahrung angerechnet wird.
Kontakt und Beratung
Interessierte erhalten weiterführende Informationen zum Programm und den individuellen Fördermöglichkeiten online unter:
www.arbeitsagentur.de/k/zukunftsstarter
Zudem beraten die Fachkräfte der Agentur für Arbeit Schweinfurt persönlich zu den passenden Schritten für einen erfolgreichen beruflichen Neustart.
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