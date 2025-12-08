Altbekanntes – aber und auch einiges Neues beim KJR Haßberge
OBERTHERES – Die Herbstvollversammlung des Kreisjugendrings Haßberge (KJR) fand erstmals im Kultur- und Sportzentrum in Obertheres statt. Die KJR-Vorstandschaft begrüßte 40 Delegierte und Gäste, darunter stellvertretender Landrat Michael Ziegler und Schulamtsdirektorin Susanne Vodde.
In seinem Grußwort zeigte sich stellvertretender Landrat Michael Ziegler beeindruckt von der Vielfalt der Jugendverbände und bedankte sich für das große Engagement. Er appellierte inständig, in den Bemühungen um die Jugendarbeit nicht nachzulassen, da diese ausgesprochen wichtig sei.
Schwerpunkte und Neuheiten
Die anwesenden Delegierten beschäftigten sich in Arbeitsgruppen mit dem Thema „Kommunalwahl 2026“ und hielten Wünsche und Forderungen der Verbandsvertreter fest. Eva Pfeil, Geschäftsführerin des KJR, stellte folgende Neuerungen vor:
Kneipenquiz „PoliQuiz“: Vom KJR entwickelt und ab spätestens Anfang Januar kostenlos nutzbar.
Methodenbox: Eine vom KJR zusammengestellte Box mit Spielen und Ideen zum Thema Demokratie und Wahlen.
Außerdem wurde über zum 1. Oktober 2025 in Kraft getretene Änderungen im KJR-Verleih sowie die nächsten Schritte im AK Zuschüsse, im Ressort Vielfalt und der AG Social Media berichtet.
Arbeitsplanung und Finanzen 2026
Die KJR-Vorsitzende Susanne Makowski stellte mit ihrer Vorstandschaft die umfangreiche Arbeitsplanung 2026 vor, welche die Zustimmung der Delegierten erhielt. Auf dem Programm stehen Altbekanntes wie das Inklusive Zeltlager, „Juleica“-Gutscheinaktionen, die Haßberger Spieletage, die Ehrenamtsfahrt, örtliche Ferienprogramme, das Spielmobil und der KJR-Verleih.
Zu den Neuerungen zählen:
Ein neues Ressort „Prävention“.
Die Fortführung der „Zukunftswerkstätten“.
Eine „Vielfaltsbox“ ist für 2026 angedacht.
Der von Eva Pfeil vorgestellte Nachtragshaushalt 2025 sowie der Haushaltsplan 2026, der auf ein Volumen von 157.050 Euro festgesetzt ist, wurden von den Delegierten beschlossen.
André Fischer vom Bezirksjugendring Unterfranken dankte für die geleistete Arbeit und informierte über Neuigkeiten. Susanne Makowski sprach allen Beteiligten ein herzliches Dankeschön für die gute Zusammenarbeit aus. Die KJR-Vorstandschaft verwies auf die bereits terminierten Veranstaltungen im neuen Jahr, deren Ausschreibungen auf www.kjr-has.de zu finden sein werden.
