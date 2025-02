Altersmedizin: UKW und HESCURO kooperieren

WÜRZBURG – Das Universitätsklinikum Würzburg (UKW) und die HESCURO Unternehmensgruppe haben eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet, um die geriatrische Versorgung in der Region weiter auszubauen. Ziel der Zusammenarbeit ist ein reibungsloser Übergang von der akutstationären Behandlung am UKW zur Rehabilitation in den HESCURO Kliniken in BAD BOCKLET, BAD KISSINGEN oder BAD BRÜCKENAU.

PD Dr. Tim J. von Oertzen, Ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender des UKW, betonte bei der Unterzeichnung am 20. Februar 2025: „Mit dieser Kooperation können wir die Altersmedizin in Würzburg und der Region entscheidend stärken und unseren Patientinnen und Patienten eine zukunftsweisende Struktur bieten.“

Alexander Zugsbradl, Vorstand der HESCURO Unternehmensgruppe, unterstrich den Nutzen der Vereinbarung: „Klare Strukturen und feste Ansprechpartner zwischen den Kliniken sorgen für eine bessere Organisation und schnellere Vermittlung geriatrischer Patienten in die passende Reha-Einrichtung.“

Bereits im Januar 2025 nahm das UKW sein neues „Zentrum für Altersmedizin“ in der Kantstraße in Betrieb. Dort besteht derzeit eine Station mit 30 Betten für Akutgeriatrie und geriatrische Frührehabilitation. Weitere Modernisierungen sollen in den kommenden Monaten erfolgen. In den HESCURO Kliniken erhalten geriatrische Patienten nach ihrer Akutversorgung eine gezielte Rehabilitation, um ihre Selbstständigkeit bestmöglich zu erhalten oder wiederzuerlangen.

Die Kooperationsvereinbarung erleichtert die frühzeitige Planung und Organisation der Anschlussversorgung. Die Entscheidung über den Ort der Rehabilitation bleibt jedoch den Patienten überlassen.

Philip Rieger, Kaufmännischer Direktor des UKW, sieht in der Kooperation einen wichtigen Schritt: „Angesichts des demographischen Wandels wird der Bedarf an altersmedizinischer Versorgung weiter steigen. Mit dieser Zusammenarbeit schaffen wir ein gut verzahntes Angebot für die geriatrische Versorgung in Unterfranken.“