Altreifensammlung im Landkreis Schweinfurt
LANDKREIS SCHWEINFURT – Vom 01. bis 19. September 2025 findet im Landkreis Schweinfurt wieder die kostenlose Sammlung von Altreifen aus Privathaushalten statt. Bürgerinnen und Bürger können ihre Altreifen ohne Felgen, die bestimmte Maße nicht überschreiten, an den gemeindlichen Sammelplätzen abgeben. Für eine reibungslose Abwicklung sind die jeweiligen Annahmezeiten bei den Gemeindeverwaltungen zu erfragen.
Annahmebedingungen für die Altreifensammlung
Die Abgabe der Altreifen ist nur an den jeweiligen Sammelplätzen in den Gemeinden und ausschließlich zu den dort angegebenen Annahmezeiten möglich. Nach dem 19. September können keine Altreifen mehr an diesen Stellen abgegeben werden.
Angenommen werden ausschließlich rollfähige Altreifen ohne Felgen mit einem maximalen Außendurchmesser von 125 Zentimetern und einer maximalen Breite von 35 Zentimetern. Dabei sind nur haushaltsübliche Mengen von maximal zehn Stück pro Anlieferer zugelassen.
Nicht angenommen werden größere Reifen, Reifen mit Felgen, Vollgummireifen, ausgeschäumte Reifen, zerschnittene oder zerfetzte Altreifen. Ebenfalls ausgeschlossen sind Fahrradreifen, Kleinreifen von Motorrollern, Mofa- und Schubkarrenreifen, Ballonreifen, Baggerketten sowie Gummiabfälle wie Fahrrad- und Autoschläuche.
Wer größere Mengen oder gewerbliche Altreifen hat, muss sich an gewerbliche Sammelstellen wenden oder die Reifen kostenpflichtig am Abfallwirtschaftszentrum Rothmühle (AWZ) entsorgen. Dort werden Altreifen das ganze Jahr über gegen Gebühr angenommen.
