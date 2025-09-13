Altstadtverein und Kaufhaus Mürscht veranstalten 10. Kinderfest
MÜNNERSTADT – Am Samstag, dem 14. September, findet in Münnerstadt das bereits zehnte Kinderfest statt. Auf dem Anger veranstalten der Altstadtverein Münnerstadt und der Gewerbeverein Kaufhaus Mürscht e.V. gemeinsam ein großes Fest mit vielfältigen kostenlosen Angeboten von zehn Vereinen und Institutionen.
Das Programm beginnt um 10.30 Uhr mit einem Buchstaben-Quiz in der Münnerstädter Innenstadt. Wer eine vollständige Teilnahmekarte beim Kinderfest am Anger abgibt, erhält eine kleine Überraschung. Offiziell wird das Fest um 12 Uhr von Bürgermeister Michael Kastl eröffnet. Auf über 1000 Quadratmetern erwarten die kleinen Besucher zahlreiche Attraktionen, darunter eine Nostalgie-Eisenbahn, eine Mücke-Spielebox, Torwandschießen und Blasrohrschießen vom Schützenverein. Auch Bastel- und Infostationen sowie das Hühnermobil des Landwirtschaftsbetriebs Schlembach sind vor Ort. Gegen 13.30 Uhr treten die Sternchen- und die Juniorengarde des Elferrats auf, gefolgt von den Tanzmädchen der Heimatspielgemeinde um 14 Uhr. Das Festende ist für 17 Uhr vorgesehen.
Parallel zum Kinderfest am Anger veranstaltet die Jugendfeuerwehr Münnerstadt von 9 bis 17 Uhr das E-Game-Turnier. Dies findet bei der Feuerwehr am Hafenmarkt in der Zehntscheune statt und bietet neben dem Turnier auch Freizeitspiele, Feuerwehr-Action und Vorführungen. Weitere Informationen dazu gibt es unter www.ff-muennerstadt.de/e-game-turnier.
Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Arno Reuscher, Vorsitzender des Gewerbevereins, äußerte sich erfreut über die Initiative, da sie eine deutliche Belebung der Innenstadt mit sich bringt.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!