Am 15.3. feiert Bad Neustadt wieder Honky Tonk

BAD NEUSTADT – Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr kehrt das Honky Tonk® Festival am 15. März 2025 mit einer Neuauflage zurück. Ralf Hofman, Geschäftsführer der veranstaltenden Agentur L19 GmbH, kündigt an, dass in zehn Locations von 20 bis 5 Uhr Livemusik und DJing geboten werden.

Mit dabei sind regionale Größen wie Monkeyman Band, das List-Mad Bob-Trio und Dance the Funky Chicken sowie überregionale Topbands wie Jamstreet aus Leipzig und Colour the Sky aus Chemnitz.

Honky Tonk® Prinzip bleibt: Einmal zahlen, überall dabei

Das bewährte Konzept, das seit 1993 in Schweinfurt etabliert ist, bleibt unverändert: Mit einem Eintrittsbändchen können Besucher alle teilnehmenden Locations und Künstler erleben. Das detaillierte Programm wird in Kürze auf www.honkytonk.eu und in den Kneipenprogrammplänen veröffentlicht.

Early Bird und regulärer Vorverkauf

Der erste Early Bird-Verkauf vor Weihnachten war ein Erfolg. Eine zweite Chance auf vergünstigte Bändchen gibt es ab Montag, den 3. Februar 2025, zum Preis von 14 EUR. Diese Bändchen sind auf 150 Stück limitiert und können online oder in der Pecht Shoppingwelt erworben werden.

Wer den regulären Vorverkauf nutzen möchte, zahlt 16 EUR – erhältlich an mehreren Vorverkaufsstellen, darunter die Tourist-Info Bad Neustadt und die VR-Bank Main-Rhön in Brendlorenzen. VR-Bank-Kunden erhalten zusätzlich 2 EUR Rabatt. Am Veranstaltungstag gibt es die letzte Vorverkaufsgelegenheit in der Pecht Shoppingwelt bis 16 Uhr.

An der Abendkasse kostet das Bändchen 20 EUR. Für Besucher unter 18 Jahren wird ein spezielles U18-Bändchen für nur 10 EUR angeboten.

Vorverkaufsstellen:

Pecht Shoppingwelt (Haus 1)

Tourist-Info Bad Neustadt, Spörleinstraße 26

Stadthalle

VR-Bank Main-Rhön, Filiale Brendlorenzen

Online unter www.honkytonk.eu

Preise im Überblick:

Early Bird (ab 3. Februar): 14 EUR

Regulärer Vorverkauf: 16 EUR

Abendkasse: 20 EUR

U18-Bändchen: 10 EUR

Das Honky Tonk® Festival verspricht eine unvergessliche Nacht mit abwechslungsreicher Livemusik und einem Hauch von Festivalatmosphäre mitten in Bad Neustadt.