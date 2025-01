Am frühen Neujahrsmorgen randaliert

KARLSTADT – LKR. MAIN-SPESSART – Am frühen Morgen des Neujahrstags um 04:30 Uhr eskalierte ein Vorfall in einer Obdachlosenunterkunft im Baggertsweg in Karlstadt. Ein 39-jähriger Mann randalierte unter erheblichem Alkohol- und Drogeneinfluss derart, dass die Polizei verständigt werden musste.

Bei Eintreffen der Beamten zeigte sich der Mann unkooperativ und kündigte an, weiterhin randalieren zu wollen. Daraufhin wurde er in Gewahrsam genommen. Währenddessen beleidigte und bespuckte er die diensthabenden Polizisten und richtete in der Gewahrsamszelle weiteren Schaden an, indem er diese unter Wasser setzte.

Gegen den 39-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Sachbeschädigung eingeleitet. Nach seiner Ausnüchterung wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt.