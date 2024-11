An 13 Fahrzeugen Benzin gezapft

KARLSTADT – LKR. MAIN-SPESSART – In der Zeit vom 24.10. bis zum 31.10.2024 wurden in der Bodelschwingstraße, auf dem Gelände eines dort ansässigen Fahrzeughändlers, an insgesamt 13 Fahrzeugen die Tankdeckel gewaltsam geöffnet und Benzin abgezapft.

Der bislang unbekannte Täter verursachte dadurch einen erheblichen Sachschaden, der jedoch noch nicht genau beziffert werden kann.

Die Polizei Karlstadt hat Ermittlungen wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können oder im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 09353/9741-0 zu melden.

<br><br>

<a href=“https://Newsallianz.de/“ target=““>powered by Newsallianz Schweinfurt</a>