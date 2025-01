Angeblich teure Medikamente benötigt – Telefonbetrüger erbeuten Bargeld durch „Schockanruf“

GOLDBACH, LKR. ASCHAFFENBURG – Am Dienstag wurden eine Rentnerin in Goldbach Opfer eines Telefonbetrugs, bei dem sie in eine betrügerische Masche gelockt wurde und Bargeld im fünfstelligen Bereich übergab. Die Kriminalpolizei Würzburg, die als Zentralstelle für derartige Betrugsfälle fungiert, hat die Ermittlungen übernommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Die Täter, die geschickt vorgingen, gaben sich telefonisch als Vertreter einer örtlichen Klinik aus und erklärten der Rentnerin, dass eine nahe Verwandte von ihr im Krankenhaus liege. Um eine teure Behandlung zu ermöglichen, sei sofort ein hoher Geldbetrag erforderlich, da ein Medikament aus dem Ausland beschafft werden müsse.

Gegen 12:00 Uhr übergab die Frau einen niedrigen fünfstelligen Betrag an einen männlichen Abholer auf dem Gehweg in der Straße „Kirchenäcker“. Der Mann war etwa 1,90 Meter groß, Anfang 20 und trug eine braune Strickweste.

Es war erst am Nachmittag, als der Frau bewusst wurde, dass sie Opfer eines Betrugs geworden war. Daraufhin verständigte sie die Polizei. Die Kriminalpolizei Würzburg hat nun die Ermittlungen aufgenommen, um den Täter zu identifizieren und weitere Hinweise zu sammeln.

Zeugen, die die Übergabe möglicherweise beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zur Identifizierung des Abholers geben können, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 0931/457-1732 mit der Kriminalpolizei Würzburg in Verbindung zu setzen.