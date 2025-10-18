Auto IU

Angebliche Spendenspammer – Polizei fasst Betrüger – Suche nach Geschädigten

18. Oktober 2025Letztes Update 18. Oktober 2025
Foto: 2fly4
Sparkasse

HASSFURT – Am Donnerstagnachmittag bettelten Betrüger mit Klemmbrettern und Spendenlisten vor Supermärkten in der Schweinfurter Straße unerlaubt um Spenden. Nachdem die Polizei alarmiert wurde, fahndeten die Beamten nach den Tätern. Im Bereich Godelstatt konnte einer der drei angeblichen Spendensammler vorläufig festgenommen werden.

Der 34-jährige Rumäne versuchte noch, sich vor dem Zugriff möglicher Beweisstücke zu entledigen. Die Polizei konnte jedoch sowohl befüllte Spendenlisten als auch mehrere Vordrucke sicherstellen. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Betruges eingeleitet und die ergaunerten Spendengelder wurden sichergestellt.

Die Ermittler suchen in diesem Zusammenhang noch nach zwei weiteren Täterinnen, die bislang unbekannt sind. Ebenso werden Geschädigte gesucht, die von den Tätern betrogen worden sind.

Neu im Team des Ambulanzzentrum-Schweinfurt Dr. Stefan Muffert
Mehr

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Haßfurt unter der Telefonnummer 09521/927-0 entgegen.

Dein Ding
Krapfenschmaus 2025

Naturfreundehaus


Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

18. Oktober 2025Letztes Update 18. Oktober 2025
Pixel ALLE Seiten (Stand 05.08.25)