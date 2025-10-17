Angebliche Spendenspammer – Polizei fasst Betrüger – Suche nach Geschädigten
HASSFURT – Am Donnerstagnachmittag bettelten Betrüger mit Klemmbrettern und Spendenlisten vor Supermärkten in der Schweinfurter Straße unerlaubt um Spenden. Nachdem die Polizei alarmiert wurde, fahndeten die Beamten nach den Tätern. Im Bereich Godelstatt konnte einer der drei angeblichen Spendensammler vorläufig festgenommen werden.
Der 34-jährige Rumäne versuchte noch, sich vor dem Zugriff möglicher Beweisstücke zu entledigen. Die Polizei konnte jedoch sowohl befüllte Spendenlisten als auch mehrere Vordrucke sicherstellen. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Betruges eingeleitet und die ergaunerten Spendengelder wurden sichergestellt.
Die Ermittler suchen in diesem Zusammenhang noch nach zwei weiteren Täterinnen, die bislang unbekannt sind. Ebenso werden Geschädigte gesucht, die von den Tätern betrogen worden sind.
Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Haßfurt unter der Telefonnummer 09521/927-0 entgegen.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!