Angeblicher Fahrrad-Diebstahl rasch geklärt
GEMÜNDEN – Am Dienstag zeigte ein Mann bei der Polizei in Gemünden den Diebstahl seines Fahrrades an. Im Zuge der ersten Ermittlungen stellte sich jedoch heraus, dass der Sachverhalt nicht der Wahrheit entsprach. Ein Diebstahl konnte ausgeschlossen werden.
Der Mann gab gegenüber der Polizei an, dass sein Mountainbike aus einem Kellerabteil eines Anwesens entwendet worden sei. Er stellte das Rad, das nur einen geringen Wert besaß, als gestohlen dar. Die Ermittlungen der Polizei ergaben allerdings, dass der Eigentümer das Rad am Morgen selbst aus dem Keller geholt und einem Bekannten geliehen hatte.
Aus diesem Grund konnte ein Diebstahl ausgeschlossen werden. Die Polizei ermittelt nun, warum der Mann den Sachverhalt falsch wiedergegeben hat.
