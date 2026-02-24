Angeblicher Mitarbeiter eines Telekommunikationsanbieters fragt Daten ab
OCHSENFURT IM LANDKREIS WUERZBURG – Ein bislang unbekannter Täter hat sich am Freitagnachmittag unter einem Vorwand Zutritt zur Wohnung einer 31-jährigen Frau in der Dr.-Hefner-Straße verschafft. Die Polizei Ochsenfurt ermittelt nun wegen Hausfriedensbruchs und bittet mögliche weitere Betroffene oder Zeugen, sich zu melden.
Der Unbekannte klingelte gegen 14:15 Uhr an der Wohnungstür und gab vor, Mitarbeiter eines Telekommunikationsanbieters zu sein. Nachdem er in die Wohnung gelangt war, hielt er sich dort etwa eine halbe Stunde auf und versuchte unter anderem, an die Kontodaten der Bewohnerin zu kommen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts aus der Wohnung entwendet, jedoch steht der Verdacht betrügerischer Absichten im Raum.
Der Mann wird als etwa 18 bis 20 Jahre alt beschrieben und sprach fränkischen Dialekt. Zum Zeitpunkt des Vorfalls trug er eine Jeans, weiße Sneaker und ein T-Shirt. Die Polizei prüft derzeit, ob der Unbekannte auch an anderen Türen in der Nachbarschaft geklingelt hat.
Falls du sachdienliche Hinweise zu der Person geben kannst oder ähnliche Beobachtungen in der Dr.-Hefner-Straße gemacht hast, wende dich bitte an die Polizei Ochsenfurt unter der Telefonnummer 09331/8741-0. Deine Informationen können dabei helfen, weitere Straftaten dieser Art zu verhindern.
