Angebliches Ansprechen von Kindern in Stadt und Landkreis Kitzingen
STADT UND LANDKREIS KITZINGEN – Die Polizei Kitzingen hat in den vergangenen Tagen Hinweise zu Vorfällen erhalten, bei denen Kinder von einem unbekannten Mann angesprochen wurden, der aus einem blauen Fahrzeug agiert haben soll. Nach intensiver Prüfung der Meldungen ergaben sich jedoch keine Hinweise auf ein strafbares oder anderweitig ungebührliches Verhalten.
Die Polizei hat die Hinweise sehr ernst genommen und das genannte blaue Fahrzeug angetroffen und kontrolliert. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen besteht keine Gefahr für Kinder im Stadtgebiet oder im Landkreis Kitzingen. Die Öffentlichkeit wird über neue Erkenntnisse umgehend informiert.
Aufgrund gleichgelagerter Hinweise in den vergangenen Wochen appelliert die Polizei an die Bevölkerung:
- Beteiligen Sie sich nicht an Spekulationen in sozialen Netzwerken oder WhatsApp-Gruppen.
- Unterlassen Sie das Teilen von Inhalten, deren Ursprung und Wahrheitsgehalt Ihnen nicht bekannt sind.
- Informieren Sie bei verdächtigen Wahrnehmungen direkt Ihre örtliche Polizeidienststelle.
