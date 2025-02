Angebranntes Essen löst Großeinsatz in Sommerhausen aus

SOMMERHAUSEN – LKRS. WÜRZBURG – Eine 53-jährige Frau in Sommerhausen löste einen Großeinsatz der Freiwilligen Feuerwehr Sommerhausen und der umliegenden Feuerwehren aus.

Die Dame ist bereits in der Vergangenheit mehrfach psychisch auffällig gewesen. Zum Zeitpunkt der Rauchentwicklung befand sie sich in ihrer Wohnung und ignorierte den in Vollbrand befindlichen Herd.

Aufgrund der Rauchentwicklung löste der Rauchmelder im Treppenhaus aus, und ein Nachbar verständigte umgehend die Rettungskräfte. Das Anwesen wurde vorsorglich evakuiert, und die Frau musste über ein Fenster geborgen werden, da sie sich zunächst weigerte, ihre Wohnung zu verlassen. Aufgrund einer Rauchgasintoxikation wurde die Frau medizinisch versorgt.

Als Auslöser des Brandes stellte die Feuerwehr Essen im Herd fest, das in Flammen aufgegangen war.

Aufgrund der Gesamtumstände wurde die Frau in ein psychiatrisches Krankenhaus eingeliefert. Ein Gebäude- oder Personenschaden entstand bei dem Vorfall nicht.