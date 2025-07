Angebranntes Essen verursacht Feuerwehreinsatz – eine Person verletzt

GROSSBARDORF – Ein Küchenbrand in einem Wohnhaus in der Geiergasse hat am Sonntagabend einen Einsatz mehrerer Feuerwehren ausgelöst. Eine Bewohnerin musste mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Gegen 19:50 Uhr wurde der Brand der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen entzündete sich Essen auf dem Herd, woraufhin das Feuer auf die Dunstabzugshaube übergriff. Die Bewohnerin unternahm zunächst eigene Löschversuche, die jedoch ohne Erfolg blieben.

Die alarmierten Feuerwehren aus GROSSBARDORF, KLEINBARDORF, KLEINWENKHEIM und BAD KÖNIGSHOFEN konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen und vollständig löschen.

Die verletzte Bewohnerin wurde vorsorglich vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.