Angelegtes Sportboot gesunken – Polizei und Feuerwehr im Einsatz und Errichtung einer Ölsperre

THERES, OT OBERTHERES, LKR. HASSBERGE – Am Freitagnachmittag sank an einer Anlegestelle in einem Motorboothafen ein Sportboot. Dabei liefen Betriebsstoffe in den Main aus. Personen wurden nicht verletzt.

Dem aktuellen Sachstand nach wurde die Integrierte Leitstelle von Rettungsdienst und Feuerwehr am Freitagnachmittag gegen 15:30 Uhr über ein gesunkenes Sportboot im Motorboothafen in Obertheres informiert. Nach Eintreffen von Feuerwehr und Polizei konnte festgestellt werden, dass es sich um ein unbesetztes Sportboot handelte, das am Heck mit Wasser vollgelaufen war. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Haßfurt und Obertheres pumpten das Wasser aus dem Boot ab und zogen es an Land. Am Ausgang des Hafens wurde außerdem eine Ölsperre aufgrund auslaufender Betriebsstoffe errichtet.

Die Schadenshöhe und die Ursache des Vorfalls sind nun Gegenstand weiterer Ermittlungen.