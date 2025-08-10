Auto IU
Angetrunken auf E-Scooter geflüchtet
MARKTHEIDENFELD, LKR. MAIN-SPESSART – Ein 58-jähriger E-Scooter-Fahrer hat am Samstagabend versucht, sich einer Polizeikontrolle in der Georg-Mayr-Straße zu entziehen. Der Mann aus Roden wurde nach kurzer Flucht gestoppt. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass er mit 0,6 Promille alkoholisiert war. Er muss nun mit einem Bußgeld von 500 Euro und einem einmonatigen Fahrverbot für alle Kraftfahrzeuge rechnen.
Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass für das Fahren von E-Scootern dieselben Promillegrenzen gelten wie für andere Kraftfahrzeuge, wie beispielsweise Autos oder Motorräder.
