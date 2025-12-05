Angreifer entwendet Bargeld – Haftbefehl gegen Tatverdächtigen vollstreckt

WÜRZBURG/INNENSTADT – Bereits am Dienstag, den 20. November, hat ein 24-Jähriger in der Juliuspromenade einen 20-Jährigen angegangen und mit einer Flasche und einem spitzen Gegenstand bedroht und auch leicht verletzt. Eine sofort eingeleitete Fahndung zahlreicher Polizeistreifen nach dem Mann verlief erfolglos.

Die Kripo Würzburg hat die Ermittlungen übernommen und konnte rasch einen Tatverdächtigen identifizieren. Nachdem Haftbefehl erlassen wurde, konnte der Mann am Dienstag verhaftet werden. Er sitzt nun in einer Justizvollzugsanstalt ein.

Angriff in der Juliuspromenade

Am 20. November, gegen 18:55 Uhr, befand sich der 20-jährige pakistanische Staatsangehörige an der Juliuspromenade, als er durch den Tatverdächtigen mit einer Flasche angegriffen wurde. Im weiteren Verlauf verletzte der Angreifer den Geschädigten noch mit einem spitzen Gegenstand am Gesäß, nahm mehrere hundert Euro Bargeld aus der Jackentasche des 20-Jährigen an sich und entkam mit seiner Beute. Der 20-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Trotz der rasch eingeleiteten Fahndung der Würzburger Polizei konnte der Mann nicht mehr angetroffen werden. Die Kripo Würzburg übernahm noch am Abend die Ermittlungen und konnte einen Tatverdächtigen namentlich identifizieren. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ist eine Vorbeziehung der beiden Männer nicht auszuschließen.

Haftbefehl vollstreckt – Tatverdächtiger in JVA

Aufgrund intensiver Ermittlungen der Kriminalpolizei, in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Würzburg, wurde ein Haftbefehl gegen den 24-jährigen Deutschen erwirkt. Dieser konnte am vergangenen Dienstag durch Beamte der Kriminalpolizei vollstreckt werden. Am Dienstag wurde der Tatverdächtige auch einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Würzburg vorgeführt. Der Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des schweren Raubes wurde bestätigt und der 24-Jährige befindet sich seither in Untersuchungshaft in einer Justizvollzugsanstalt.