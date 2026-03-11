Auto IU

Angriff auf Postboten – Polizei Schweinfurt sucht Zeugen

11. März 2026Letztes Update 11. März 2026
Symbolfoto: 2fly4
SCHWEINFURT – Am Samstagmittag ist ein 47-jähriger Mitarbeiter der Deutschen Post in der Straße „Am Entensee“ Opfer einer Körperverletzung geworden. Die Polizei Schweinfurt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem bislang unbekannten Täter, der nach dem Angriff zu Fuß flüchtete.

Du hättest gegen 14:00 Uhr beobachten können, wie ein Mann den Postboten tätlich angriff. Auslöser war offenbar eine Postsendung, die der Unbekannte nur gegen Vorlage seines Ausweises hätte erhalten dürfen. Da er diesen nicht vorzeigen konnte oder wollte, setzte der Postbote seine Fahrt mit dem Dienstrad fort. In diesem Moment schlug der Täter dem 47-Jährigen mit der Faust gegen den Hinterkopf und rannte anschließend davon.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

  • Größe: circa 170 cm

  • Alter: etwa 25 Jahre

  • Erscheinungsbild: dunkler Teint, 3-Tage-Bart

  • Kleidung: schwarze Hose, schwarzer Pullover, helle Schuhe

Wenn du den Vorfall beobachtet hast oder Angaben zu der beschriebenen Person machen kannst, melde dich bitte bei der Polizeiinspektion Schweinfurt.

Kontakt für Zeugenhinweise: 09721/202-0

