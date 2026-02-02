Auto IU

Angriff auf Rettungssanitäter am Hochfeld – Tatverdächtiger ermittelt – Strafverfahren eingeleitet
Symbolfoto: 2fly4
SCHWEINFURT / HOCHFELD – Ein 14-jähriger Jugendlicher hat am Freitagnachmittag einen Rettungssanitäter während eines Krankentransports mit einem Laserpointer geblendet und dabei leicht verletzt. Trotz der gefährlichen Attacke in der Hoefelstraße behielt der 47-jährige Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug und konnte seinen Patienten sicher in die Notaufnahme bringen.

Durch das schnelle Eingreifen der Schweinfurter Polizei konnte der tatverdächtige Junge deutscher Staatsangehörigkeit zügig ermittelt werden. Die Beamten beschlagnahmten den Laserpointer und leiteten ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung sowie gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gegen den 14-Jährigen ein.

Neben der Staatsanwaltschaft wird auch das Jugendamt über den Vorfall informiert, um entsprechende Maßnahmen zu prüfen. Der verletzte Sanitäter musste nach der Übergabe seines Patienten selbst medizinisch versorgt werden, da er durch das rote Licht des Laserpointers Beeinträchtigungen erlitten hatte.

