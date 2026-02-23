Angriff bei Faschingsumzug – Junger Mann schwer verletzt – Kriminalpolizei ermittelt

HIMMELSTADT IM LANDKREIS MAIN-SPESSART – Nach einem Gewaltdelikt im Rahmen des Faschingsumzugs am Rosenmontag ermittelt die Kriminalpolizei Würzburg zu einem Angriff auf einen 21-Jährigen. Ein 19-jähriger Heranwachsender und ein 17-jähriger Jugendlicher verletzten den jungen Mann im Bereich der Brückenstraße schwer am Kopf.

Infolge der Attacke musste das Opfer stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden, während die Beamten die Ermittlungen unmittelbar nach Bekanntwerden der Tat aufnahmen. Die beiden deutschen Tatverdächtigen konnten zeitnah identifiziert werden, wobei die Ermittler im weiteren Verlauf auch Beweismittel sicherstellten, um den genauen Ablauf des Geschehens aufzuhellen.

Nach aktuellem Kenntnisstand war der 21-Jährige zwischen 17:00 Uhr und 17:30 Uhr nach der Abschlussparty auf einem Schotterplatz unterhalb des Schulgeländes unterwegs, als der Übergriff stattfand. Erste Zeugen wurden bereits vernommen, doch die Untersuchungen zu den genauen Hintergründen und weiteren Details der Tat dauern unterdessen noch an.

Das könnte Dich auch interessieren: Küche neu definiert: Dank Spiegelglas Exklusivität im Alltag

Die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft Würzburg bitten nun weitere Zeugen um Mithilfe, um eine lückenlose Aufklärung zu ermöglichen. Es ist von Bedeutung, ob du das Geschehen am Tatort selbst wahrgenommen hast oder die beteiligten Personen vor oder nach der Tat im Umfeld sehen konntest.

Falls du Angaben zu den Hintergründen machen kannst oder sonstige sachdienliche Hinweise hast, wende dich bitte unter der Telefonnummer 0931/457-1732 an die Kriminalpolizei Würzburg. Jede Information kann den Beamten dabei helfen, die Hintergründe der Tat vollständig zu klären.