Angriff gegen Rettungskräfte

MARKTBREIT, LKR. KITZINGEN – Am Freitagabend meldeten Zeugen eine psychisch auffällige, unbekleidete Person, die in der Neuen Obernbreiter Straße in Marktbreit umherschrie. Der bereits anwesende Rettungsdienst versuchte, dem 42-jährigen Mann zu helfen, wurde jedoch von diesem tätlich angegriffen.

Der Mann verweigerte die Behandlung, woraufhin sich die Rettungskräfte zurückzogen. Der 42-Jährige verfolgte die Besatzung, stieß eine Rettungssanitäterin zu Boden und schlug anschließend dem anderen Besatzungsmitglied mehrfach mit den Fäusten gegen den Kopf. Nach dem Angriff flüchtete der Mann in einen Innenhof, konnte dort aber von der Polizei festgenommen werden.

Die Rettungssanitäterin blieb durch den Stoß unverletzt, der Rettungssanitäter erlitt oberflächliche Rötungen und Schmerzen im Oberkörperbereich.

Aufgrund einer möglichen Drogenintoxikation wurde der Angreifer zur Überwachung in ein Krankenhaus gebracht. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Personen, die Vollstreckungsbeamten gleichstehen, ermittelt.