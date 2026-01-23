Anhänger gerät ins Rollen und verletzt Fahrer tödlich – Kriminalpolizei ermittelt
RECKERTSHAUSEN / LKR. HASSBERGE – Ein tragischer Betriebsunfall auf einem landwirtschaftlichen Anwesen hat am Donnerstagnachmittag das Leben eines 52-jährigen Mannes gefordert. Gegen 15:15 Uhr wurde der Mann von einem bereits abgehängten Anhänger erfasst, der aus bislang ungeklärter Ursache ins Rollen geraten war. Trotz des schnellen Eintreffens von Rettungsdienst und Feuerwehr sowie sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der Verunglückte, bei dem es sich nach aktuellem Sachstand um den Fahrer des Gespanns handelte, noch an der Unfallstelle.
Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat unmittelbar vor Ort die Ermittlungen aufgenommen, um den exakten Hergang des Unglücks sowie die Ursache für das plötzliche Rollen des Anhängers zu klären. Neben den polizeilichen Einsatzkräften und den Freiwilligen Feuerwehren aus der Umgebung war auch ein Notfallseelsorger im Einsatz, um die Familienangehörigen des Verstorbenen in dieser schweren Situation psychologisch zu betreuen.
Das betroffene landwirtschaftliche Gelände wurde für die Dauer der Unfallaufnahme weiträumig abgesperrt. Die Ermittler prüfen nun insbesondere, ob technische Mängel oder unzureichende Sicherungsmaßnahmen zu dem tödlichen Zwischenfall geführt haben könnten. Ergebnisse der kriminalpolizeilichen Untersuchung werden in den kommenden Tagen erwartet.
