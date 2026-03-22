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ANKÜNDIGUNG – Heute Abend Fränkisches Politiker-Derbläggn aus Burglauer

22. März 2026Letztes Update 22. März 2026

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BURGLAUER – es war wieder so weit: Letzten Samstag haben in Burglauer wieder die Pointen gesessen und die Politik wurde wieder auf die Schippe genommen.

Es ging ‚heiß‘ her beim 18. Fränkischen Politikerderbläggen und das fränkische Herz hat mit Humor geschlagen.

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Fredi Breunig, ein Rhöner Urgewächs, in der Rolle des „Bruder Elisäus“, dem letzten franziskanischen Braumeister
im Kloster Kreuzberg liest den anwesenden Politikern die Leviten. Mit scharfem Witz, fränkischer Gelassenheit und einem Augenzwinkern nimmt er die Großen und Mächtigen aufs Korn- so wie es nur ein echtes Original kann.

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Mit dabei als Gäste waren 2026 u. a. noch Oti Schmelzer und die Rhöner Kombos Spilk und Quetschgebläse.

Und eines ist sicher:
Der Unterschied zum berühmten Münchner Starkbier Spektakel am Nockherberg ist in Burglauer sofort spürbar!
Hier geht’s direkter, uriger und unverfälscht fränkisch zur Sache. Kein Steinkrug-Geklapper, sondern ehrlicher Humor mit Tiefgang und Biss. SW N TV überträgt die Aufzeichnung am kommenden Samstag zum Nachsehen:

Samstag, 21. März 2026 um 19.00 Uhr.
Derbleggen
(die Aufzeichnung steht bis Sonntag Abend 00.00 Uhr online)

Verpassen Sie nicht die Übertagung dieses besonderen Abend voller Wortwitz, Tradition und fränkischer Lebensart. Reinklicken, zurücklehnen und genießen. – wenn es wieder heißt: Derbläggd is!

Rüdiger Wolf für SW-N.de

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