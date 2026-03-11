Anlagebetrug im Internet: Ermittlungserfolg gegen weltweit agierendes Netzwerk
BAMBERG / NÜRNBERG – Der Kriminalpolizei Nürnberg ist in enger Zusammenarbeit mit der Zentralstelle Cybercrime Bayern ein bedeutender Schlag gegen den internationalen Anlagebetrug gelungen. Durch die Festnahme zweier Drahtzieher eines IT-Unternehmens wurde ein Netzwerk aufgedeckt, das jahrelang die notwendige Infrastruktur für massenhaften Cyber-Betrug bereitgestellt und dabei Schäden in zweistelliger Millionenhöhe verursacht hat.
Du kannst dir das Vorgehen der Täter als professionellen Cybertrading-Betrug vorstellen: Opfer werden mit dem Versprechen auf hohe Gewinne bei Kryptowährungen oder Aktien auf gefälschte Webseiten gelockt. Nach ersten vermeintlichen Kursgewinnen investieren die Anleger oft höhere Summen, die jedoch nie angelegt, sondern direkt von den Betrügern einbehalten werden. In dem nun verhandelten Fall bot das Unternehmen anderen kriminellen Callcentern gegen Bezahlung die technische Basis wie Server und Telefonanlagen an.
Ende des vergangenen Jahres wurde nun Anklage gegen ein 46-jähriges Führungsmitglied der Gruppe erhoben, dem allein ein Schaden von rund 28,6 Millionen Euro bei 235 Geschädigten zur Last gelegt wird. Der Mann wurde aus Zypern ausgeliefert und befindet sich in Untersuchungshaft, während für einen weiteren 42-jährigen Mittäter in Albanien noch das Auslieferungsverfahren läuft.
Insgesamt befasste sich die Ermittlungskommission „Woki“ mit über 30 betrügerischen Plattformen. Der bisher angezeigte Gesamtschaden in Deutschland beläuft sich auf mehr als 34 Millionen Euro, wobei die Ermittler von einer weitaus höheren Dunkelziffer ausgehen. Die komplexen Ermittlungen gegen weitere Beteiligte dauern derzeit noch an.
